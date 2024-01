By

Novipiù Monferrato Basket comunica di aver risolto consensualmente il rapporto con l’atleta Dario Zucca. La Società ringrazia il ragazzo per la professionalità e l’impegno profuso in questi mesi e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera.

UFF.STAMPA NOVIPIU’ MONFERRATO