La Benacquista Assicurazioni Latina Basket è lieta di annunciare ufficialmente di aver siglato un accordo annuale con l’atleta Davide Bozzetto, che farà parte del roster nerazzurro nel campionato di Serie A2 al quale prenderà parte il club del Presidente Lucio Benacquista nella stagione 2021/22.

Bozzetto, centro, classe 1989 per 208 cm di altezza e 97 kg di peso è il primo nuovo innesto in casa nerazzurra: «Sono molto contento di affrontare questa nuova esperienza e sono sicuro che a Latina mi troverò molto bene, sia io che la mia famiglia, e in questo particolare periodo che stiamo vivendo è un aspetto importante – questo il primo commento di Davide arrivato nel capoluogo pontino per conoscere di persona il Commendator Lucio Benacquista e tutto lo staff dirigenziale del club pontino – Il Presidente Benacquista e la società Latina Basket sono sinonimo di serietà, competenza e preparazione e sono felice e onorato di entrare a far parte di una società fortemente apprezzata nell’ambiente».

Bozzetto in maglia Chieti in un’azione difensiva al PalaBianchini

Davide, giocatore esperto della categoria, nelle passate stagioni ha giocato spesso da avversario sul parquet del PalaBianchini, anche lo scorso anno vestendo la maglia di Chieti, ed è per questo motivo che conosce bene sia Passera, che Fall, che Mouaha con i quali ha spesso giocato contro: «Sono contento di giocare insieme a loro, perché fino a questo momento non avevo mai condiviso la stessa squadra con nessuno dei tre. Marco (Passera, ndr) è un atleta davvero esperto, la sua fama lo precede, e sono sicuro che sarà stimolante far parte dello stesso team».

Il centro friulano non ha mai fatto parte di un roster guidato da Coach Franco Gramenzi, ma ovviamente conosce bene il capo allenatore della Benacquista: «Ho parlato con il coach, conosco bene la sua grande esperienza e sono convinto che collaborare con la stessa società per così tanti anni, come è stato per lui qui a Latina, sia sinonimo di grande professionalità da entrambe le parti. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare insieme a lui e a tutto lo staff tecnico nerazzurro».

Essere reduci da una stagione interrotta prima del termine e da un’altra in cui i ritmi sono stati dettati dall’andamento della pandemia, ma con la speranza che si stia andando finalmente verso un ritorno alla “normalità”, fa guardare al futuro con rinnovato entusiasmo e voglia di pensare al campionato solo in termini di torneo sportivo: «Mi auguro che il prossimo campionato possa essere il più “normale” possibile, che si possa tornare a mettere al centro lo sport con i valori e le emozioni che riesce a trasmettere e che insieme alla mia nuova squadra si possano raggiungere buoni risultati».

A Davide va il benvenuto in casa nerazzurra e un sincero e caloroso in bocca al lupo, per questa esperienza con la maglia della Latina Basket, da parte del Presidente Commendator Lucio Benacquista e di tutta la società pontina.

La carriera – Bozzetto, nato a Pordenone il 22 ottobre 1989, muove i primi veri passi su un parquet senior proprio nella sua città natale vestendo la maglia del CGN nella stagione 2009/10. Notato dalla Virtus Siena, si trasferisce in Toscana per il primo campionato in serie B nel 2010/11, per poi passare a Pavia la stagione successiva nel torneo dell’allora D.N.A . In serie A2 ci arriva passando da Verona nella stagione 2012/13, dove va a completare il pacchetto lunghi dell’ambiziosa formazione scaligera. Torna a Pavia l’anno seguente per disputare una stagione da protagonista in Serie B, bissata nel 2015/16 a Crema, dove rimane anche nel 2016/17. Il ritorno nella seconda serie nazionale arriva con il contratto firmato con i Knights Legnano nel 2017/18, onorato con 30 presenze, 20 minuti, 5.3 punti e 5.7 rimbalzi di media. La stagione seguente, sempre con i biancorossi, le presenze sono 35, i minuti salgono oltre i 33, i punti a 7.5 e i rimbalzi quasi a 10. Nell’ultima stagione, interrotta dall’emergenza Covid-19, era a Bergamo e viaggiava a 28.1 minuti, 5.9 punti e 7.4 rimbalzi, mentre la scorsa stagione (2020/21) ha vestito la maglia di Chieti con cui è arrivato a disputare i play-off. Per la corrente stagione 2021/22 Davide Bozzetto vestirà la maglia della Benacquista Assicurazioni Latina Basket.

Ufficio Stampa Benacquista Assicurazioni Latina Basket