UFFICIALE – Davide Denegri si accorda con la Vanoli Cremona con un biennale

Vanoli Basket Cremona comunica di aver sottoscritto un accordo per le prossime due stagioni con l’atleta Davide Denegri.

Nato a Tortona l’8 maggio 1998 Davide è una guardia di 184 centimetri per 80 chilogrammi di peso.

Cresciuto cestisticamente nel settore giovanile della Junior Casale, fa il suo esordio in prima squadra in Serie A2 nella stagione 2015-2016, dopo un passaggio al Basket Serravalle in Serie C. Con la canotta rossoblù disputa anche le successive quattro stagioni aumentando il minutaggio dai 5.3 minuti di media della prima ai 26.6 della stagione 2018-2019, la sua migliore in maglia Novipiù, con 10.3 punti, 2.5 rimbalzi e 3.1 assist nelle 32 partite disputate.

Si trasferisce poi, nel 2020-2021, all’OraSì Ravenna. Con la squadra romagnola raggiunge per due stagioni i playoff segnando, in 71 incontri, 10.3 punti di media con il 41.6% da tre punti, il 46.5% dal campo e l’84.9% dalla lunetta, a cui vanno aggiunti 2.4 rimbalzi e 2.5 assist a gara e un high di 21 punti messo a segno contro Latina. Negli ultimi playoff, nelle due serie disputate con Torino e Cantù, finisce con 11.2 punti e 2.4 rimbalzi di media.

Nel suo palmares vi è una medaglia d’argento con la squadra nazionale under 19 ai campionati mondiali disputatisi in Egitto nel 2017 chiusi a 10.5 punti, 3.8 rimbalzi e 2.3 assist di media.

Uff stampa Vanoli Cremona