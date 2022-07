UFFICIALE – Davide Reati firma con la Juvi Cremona

Davide Reati è un giocatore della Ferraroni Juvi Cremona per la stagione 2022/2023 in Serie A2 Old Wild West!

Nato a Cernusco sul Naviglio il 16 settembre 1988, Davide è una guardia/ala di 193 cm per 91 kg e approda in oroamaranto dopo una carriera di quasi 20 anni ai massimi livelli del basket italiano.

Cresciuto nelle giovanili di Treviglio, esordisce in B1 a 16 anni e da lì vestirà la maglia della Blu Basket per 11 anni disputando 309 partite; ha giocato in Serie A con Varese nel 2011 e vanta esperienze anche a Verona, Tortona, Forlì, Piacenza e Cento. Con la maglia Scaligera ha conquistato nel 2015 la Coppa Italia di A2.

Nell’ultima stagione a Treviglio ha disputato 25 partite tra regular season e playoff con una media di 7.4 punti in campionato e con il 67% da 2 punti.

“Ho indossato per tanti anni la stessa maglia e so cosa significhi l’attaccamento e la storia di un club. La Ferraroni Juvi Cremona è un’occasione per trovare nuovi stimoli e mettere a disposizione tutto quello che ho imparato in questi anni. Tra l’altro avevo già giocato contro la Juvi Witor’s di Conti e Degli Agosti in B1! Sono molto contento e determinato a far vedere al pubblico del PalaRadi il mio valore, dopo 19 anni in A2 sono più consapevole e so di essere uno dei giocatori più esperti della squadra. Coach Alessandro Crotti lo conosco bene da sempre e abbiamo parlato molto di cosa si aspetta da me: sono carico per questa stagione e di iniziare una nuova avventura con la Ferraroni Juvi Cremona”

Ti aspettiamo al PalaRadi: benvenuto Davide!

Uff.Stampa Juvi Cremona