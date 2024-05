UFFICIALE – Davide Villa e Urania Milano si separano dopo 7 anni

Dopo intense e bellissime stagioni si separano le strade di Wegreenit Urania Milano e Davide Villa. Sette campionati fatti di oltre 250 Partite, contrassegnate dalla meravigliosa promozione in A2 nel 2019, e dai successivi tornei che hanno consolidato la nostra società a livelli importanti e competitivi della seconda lega nazionale. Tutto il mondo Wildcats non può che ringraziare Davide Villa per le tante gioie condivise in queste indimenticabili stagioni, augurandogli di cuore tante soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera.

UFFICIO STAMPA URANIA MILANO