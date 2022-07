UFFICIALE – DeMario Mayfield è il secondo straniero di Torino

La Reale Mutua Basket Torino è felice di comunicare di aver sottoscritto un accordo con l’atleta DeMario Mayfield, che entra così a far parte del roster gialloblu per la prossima stagione.

BIOGRAFIA – Guardia di 196 cm, classe 1991, Mayfield è cresciuto cestisticamente tra le università di Charlotte e Angelo State, chiudendo il suo anno da senior con 15.8 punti e 4.0 assist di media. Il suo primo approccio con il basket europeo arriva nella stagione 2018/2019, più precisamente in Kosovo, con la maglia di Prishtina dove esordisce anche in FIBA Europe Cup (11.9 punti di media in stagione per lui). Nel 2020/2021 è di scena in Olanda, con la maglia di Den Bosch, giocando nuovamente anche in FIBA Europe Cup e chiudendo l’anno con 14.5 punti di media. La scorsa stagione il primo approdo in Italia, dove veste la maglia del Kleb Ferrara, chiudendo la stagione 2021/2022 con 15.5 punti e 3.6 assist di media.

DeMario Mayfield: “Sono molto emozionato di unirmi ad una squadra come Torino, che ha alle spalle una grande storia di basket. Non vedo l’ora di incontrare i miei compagni di squadra, la dirigenza, lo staff tecnico e soprattutto i tifosi nelle prossime settimane”.

