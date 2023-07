UFFICIALE – Due conferme per Latina, Parrillo e Fall rinnovano

Sasà Parrillo sprigiona entusiasmo. Se da un lato si prospetta una stagione dall’alto coefficiente di difficoltà, dall’altro la voglia di mettersi subito in gioco, di dimostrare il proprio valore e di regalare divertimento ai tifosi della Benacquista Assicurazioni Latina Basket rappresentano uno stimolo fondamentale per tutto l’ambiente:

«Innanzitutto sono molto contento di restare a Latina e per questo ringrazio Peppe (Coach Di Manno, ndr) e la Società per aver puntato ancora su di me.

Il campionato che stiamo per affrontare trasmette un insieme di stimoli e motivazioni per le quali vorrei già essere in campo con la squadra. La riforma dei campionati, infatti, fa si che sarà una delle stagioni più difficili degli ultimi anni, 4 squadre in meno rispetto allo scorso anno e 6 retrocessioni, sarà fondamentale essere sempre sul pezzo. Sapere, però, di avere al mio fianco tanti dei miei compagni dello scorso anno, mi dà la certezza che non molleremo mai un secondo e ci permetterà di inserire i nuovi arrivi nel minor tempo possibile.

Faccio, dunque, un grande in bocca al lupo a tutti noi e ci vediamo presto al PalaBianchini».

Capitan Abdel “Aka” Fall si prepara a disputare la sua quarta stagione con la maglia della Benacquista Assicurazioni Latina Basket e, nonostante il campionato si preannunci lungo e difficile, non vede l’ora di iniziare:

«Sono molto contento di ricominciare una nuova stagione, la quarta, con Latina Basket e questo mi fa davvero tanto piacere. Certo non sarà un’annata come le precedenti, perché, dopo tanti anni, è cambiata la guida tecnica. In fondo, però, non è una totale novità, perché è capitato anche in passato, in alcune occasioni quando Coach Gramenzi non poteva essere presente, che siamo stati allenati da Peppe (Coach Di Manno, ndr) e sono sicuro che faremo bene. Gran parte del gruppo precedente è rimasto ed è una cosa positiva e che mi entusiasma molto».

UFF.STAMPA LATINA BASKET