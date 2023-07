UFFICIALE – Dwayne Cohill è il primo americano della Fortitudo Agrigento

By

Welcome Dwayne!

E’ Dwayne Cohill il primo americano della Fortitudo Agrigento.

Il Play/Guardia classe 2000 nativo di Parma Heights in Ohio alla sua prima esperienza fuori dagli USA, ha giocato le sue due ultime stagioni per la Youngstown State University nella NCAA con una media di 18 punti partita.

Dotato di grandi doti sia in attacco che in difesa, veloce e versatile, arriva alla corte di coach Damiano Pilot per offrire varietà di gioco e atletismo.

Siamo certi che Agrigento sarà una grande palcoscenico per farsi conoscere. Benvenuto!

UFF.STAMPA FORTITUDO AGRIGENTO