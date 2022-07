UFFICIALE – E’ Kyndahl James Hill il nuovo lungo dell’Urania Milano

By

Urania Milano comunica di aver raggiunto un accordo con Kyndahl James Hill, ala-centro di 201 cm classe 1994 ha disputato l’ultimo campionato con l’Eurobasket Roma chiudendo la stagione con 13,5 punti ed 8,4 rimbalzi a partita. Eccellente atleta il prodotto da Weber State sa garantire produzione offensiva, ottima copertura a rimbalzo ed è pronto e concentrato per la stagione in arrivo:

“Sono grato ad Urania per la grande opportunità di giocare con i Wildcats. Sono pronto per dare il massimo alla squadra ed ai compagni, per provare a realizzare i nostri obbiettivi”

UFFICIO STAMPA URANIA MILANO