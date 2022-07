UFFICIALE – Eric Lombardi resta a Treviglio

By

La Blu Basket 1971 ed Eric Lombardi prolungano di comune accordo il rapporto, dopo l’ultima parte di stagione 2021/2022. L’atleta (nato a Torino il 1° febbraio 1993, di ruolo ala di 201 cm) è stato tesserato dalla società biancoblù in occasione delle sfide playoff dello scorso maggio. Ora si appresta a iniziare il primo “vero” campionato agli ordini di coach Carrea dopo che il giocatore era stato inserito alla fine della passata stagione.

«Il giocatore ha sempre dimostrato sul campo le sue qualità – spiega il ds Euclide Insogna – e nel breve periodo nel quale è già stato con noi ha confermato di possedere anche le doti umane e le caratteristiche professionali che fanno al caso nostro. Iniziando il cammino con tutta la squadra saprà essere propulsore e trascinatore verso grandi obiettivi».

«Sono contento – dice Eric Lombardi – di far ancora parte dell’ambizioso progetto della Blu Basket, mi sto già allenando forte per essere pronto in vista della nuova stagione, che spero possa portarci grandi soddisfazioni. Ci tengo a salutare tutti i tifosi, prestissimo ci vedremo».

