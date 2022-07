UFFICIALE – Fabio Valentini esercita la clausola d’uscita dal contratto con JB Monferrato

By

La Novipiù JB Monferrato comunica che Fabio Valentini ha esercitato la clausola d’uscita dal contratto che lo legava al club ancora per una stagione sportiva. Tutta la Società augura il meglio ad un ragazzo che ha visto crescere e diventare grande calcando il parquet del nostro Palazzetto. Un esempio da seguire per tutti i giovani che sognano di rappresentare con orgoglio questo territorio arrivando a giocare in Prima Squadra dopo aver fatto il proprio percorso nel Settore Giovanile.

Savino Vurchio – Amministratore Delegato JB Monferrato: “È stata la scelta più dolorosa di questi due anni di JBM, offrire a Fabio Valentini la possibilità di uscire dal suo contratto e consentirgli di fare una nuova esperienza professionale. Fabietto è un ragazzo speciale e, personalmente, lo ringrazio di cuore per quello che ha dato alla nostra squadra sia dal punto di vista sportivo, sia sotto il profilo umano. A nome di tutta la società lo ringrazio di cuore per l’impegno profuso e per averci aiutato a raggiungere gli obiettivi che ci eravamo prefissati. Gli auguro di realizzare i suoi sogni e spero che prima o poi possa ritornare a vestire i colori della nostra società”

Uff.Stampa JB Monferrato