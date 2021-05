Pallacanestro 2.015 comunica di avere raggiunto un accordo con Ivica Radić, che chiuderà la stagione con i colori biancorossi. Il giocatore sarà a disposizione di coach Dell’Agnello, mentre contestualmente procede il recupero fisico completo di Erik Rush.

Croato di 208 cm per 111 kg, è nato a Spalato l’08/09/1990 e arriva dall’esperienza con la maglia dell’Acqua San Bernardo Cantù in LBA, chiusa a 6.5 punti e 5.5 rimbalzi di media nelle sei gare disputate al termine della regular season. Ivica aveva cominciato la stagione 2020/2021 in Polonia con il Anwil Włocławek (12 punti e 9 rimbalzi in campionato, e 7.7 punti di media nelle 3 gare di EuropeCup), e nel 2019/2020 aveva trionfato proprio nel campionato polacco con il Zielona Gora. Tra le altre esperienze italiane del nuovo giocatore biancorosso, si segnalano quelle con le maglie di Reyer Venezia in A1, Veroli (22 punti e 12 rimbalzi di media nel 2015), Fortitudo Bologna (19 + 9 nel 2015), Viola Reggio Calabria (17 +11 rimbalzi nel 2017) e Ferentino (11.2 + 7.5 di media nel 2017).

Il giocatore verrà presentato alla stampa domani, venerdì 21 maggio, alle ore 11:30 nella sala stampa dell’Unieuro Arena. Oltre al giocatore, saranno presenti il General Manager della Pallacanestro 2.015 Renato Pasquali e coach Sandro Dell’Agnello.



Area Comunicazione Pallacanestro Forlì 2.015