UFFICIALE – Francesco Candussi saluta Verona e firma per la Fortitudo Bologna

Fortitudo Pallacanestro è lieta di annunciare l’accordo con l’atleta Francesco Candussi. Nato il 23 febbraio 1994 (tanti auguri!) a Palmanova, ala/centro di 211 cm, Candussi è cresciuto nelle giovanili del Basket Fogliano per poi passare, nel 2010, a difendere i colori della Falconstar Monfalcone. Nell’estate del 2011, si è concretizzato il passaggio di Francesco alla Reyer Venezia dove, in due stagioni, ha collezionato 9 presenze mettendosi anche in mostra contemporaneamente (in doppio tesseramento) con la Pall. Favaro e a Trieste (prima in DNA Gold, poi in serie A2). La stagione 2015/16 è stata, per Candussi, quella dell’esordio in massima serie con la maglia di Pesaro. Successivamente (biennio 2016/18), Francesco è stato un pilastro degli Stings Mantova. Dal 2018 ad oggi, infine, è stato un elemento di sicura e provata affidabilità per la Scaligera Verona, Club con il quale ha centrato la promozione in serie A nell’ultima annata sportiva. Centro moderno (già allenato da Luca Dalmonte proprio a Verona nella stagione 2018/19), che abbina dimensione interna a capacità di colpire dalla lunga distanza, Candussi indosserà la maglia numero 20 della Fortitudo Flats Service. Benvenuto in Effe, Francesco!

UFF. STAMPA FORTITUDO PALL. BOLOGNA 103