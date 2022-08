UFFICIALE – Francesco Guerra e Stefan Galic aggregati agli Stings Mantova

La Staff Mantova ha iniziato a preparare la stagione 22/23 sotto la direzione di coach Giorgio Valli. Il tecnico virgiliano può contare su un gruppo profondamente rinnovato rispetto allo scorso campionato e due importanti elementi aggregati per tenere alta l’intensità degli allenamenti.

A dare una mano ai biancorossi in questa fase della stagione, infatti, ci sono due aggiunte di eccellenza come Francesco Guerra e Stefan Galic.

Francesco è un volto conosciuto della provincia di Mantova. Nato ad Assisi (PG), il playmaker di 185 cm classe 2000 è cresciuto cestisticamente a Gualdo Tadino insieme al fratello maggiore Filippo. Dopo una prima parte di carriera in Umbria, Francesco è entrato nell’orbita di Latina nel 2013 e ha esordito in serie A2 nel 2018 con la maglia della prima squadra.

Nel 18/19 l’abbiamo visto agli Stings nel gruppo di coach Alberto Seravalli prima e Alex Finelli poi. Sempre in quella stagione, Francesco ha giocato in doppio tesseramento con Sustinente in serie C Gold trovando spazio e minutaggio in una formazione giovanissima. Tra il 2019 e il 2021, Guerra ha militato a Orziuovi, dove ha condiviso il parquet col play biancorosso Anthony Miles. Nel 21/22, invece, c’è da segnalare l’importante esperienza con la Virtus Civitanova in serie B con cui ha disputato 26 partite con medie di 6.7 punti e 2.4 assist in 25.8 minuti.

Così Guerra: “Ringrazio la società, tutto lo staff e il gm Casalvieri per avermi la fiducia e per avermi riportato agli Stings. Sono reduce da una stagione non semplice, con un infortunio che ha condizionato il mio campionato. Sono sicuro che Mantova sia il posto migliore per riprendere a giocare, sono contentissimo di essere a disposizione di coach Valli”.

Oltre a Guerra, nel precampionato la Staff Mantova potrà fare affidamento anche sull’ala grande classe 2002 Stefan Galic. Il lungo serbo alto 202 cm è cresciuto nel settore giovanile della Stella Rossa e ha completato il percorso di formazione in Italia con la Leonessa Brescia.

Entrato nel settore di sviluppo bresciano nella stagione 17/18, Galic è stato seguito anche dall’assistant coach mantovano Nicolas Zanco e ha avuto l’opportunità di allenarsi con la formazione di serie A. Nelle ultime stagioni ha militato in serie C Silver con Montichiari e nel prossimo campionato giocherà sempre in questa categoria con la maglia dello Junior Basket Curtatone (pur continuando gli allenamenti con la Staff Mantova).

Galic si presenta al pubblico mantovano: “Sono molto contento dell’opportunità che mi ha concesso Mantova. E’ una squadra che lavora in modo intenso e con tanti professionisti capaci di farmi crescere come giocatore e come persona. Sono pronto a lavorare per dare il massimo e per acquisire esperienza”.

Oltre al contributo di Guerra e Galic, durante la preparazione precampionato coach Valli potrà fare affidamento anche su Giacomo Dall’Ora (ala/centro classe 2002 di proprietà dello Junior Basket Curtatone), Giacomo Brusini (play/guardia, 2002, San Pio X), Pietro Catalani (ala, 2004, San Pio X) e Alessandro Falco (guardia, 2003, San Pio X). A tal proposito, lo staff tecnico e la Società degli Stings ringraziano San Pio X e Curtatone per la disponibilità.

