UFFICIALE – Gabriele Benetti completa il reparto lunghi della JuVi Ferraroni Cremona

La Ju-Vi Ferraroni Cremona comunica di aver raggiunto un accordo, per la prossima stagione sportiva, con il giocatore Gabriele Benetti. Considerato tra i prospetti più promettenti della sua generazione, Benetti nasce a Vicenza nel 1995. Ala di 200 cm per 91 kg, si forma nelle giovanili della squadra della sua città e a 19 anni riceve la prestigiosa chiamata della Virtus Bologna. Con le ‘V nere’ esordisce nel massimo campionato italiano nel 2014 e si guadagna le prime convocazioni nelle selezioni Under azzurre. Dopo un biennio in Emilia-Romagna, la grande occasione per mettersi definitivamente in mostra arriva nella Capitale: con la Virtus Roma, Benetti si afferma come lungo di ottimo livello per la serie A2, contribuendo anche al raggiungimento del primo turno dei playoff promozione nella stagione 2016-17. A Roma (dove nella stagione 2017-18 viene allenato da coach Luca Bechi), Gabriele subisce un gravissimo infortunio al ginocchio che lo tiene lontano dal parquet per lungo tempo, tornando nel 2018 con una breve parentesi a Legnano. Nonostante il periodo nero, l’ala vicentina ha saputo rialzarsi e rimettersi in gioco tornando a calcare i campi di A2 da protagonista. A Latina, infatti, durante la stagione 2020/21, scrive a referto anche la migliore prestazione in carriera, con 29 punti segnati a Ferrara. La stagione in Lazio è la più positiva in termini realizzativi e per lui è coincisa con l’utilizzo sul parquet nello spot di ala grande. In quella stagione i suoi numeri furono di 10 punti di media nella prima fase, saliti a 12.2 nella seconda, conditi anche da 4 rimbalzi catturati. Dopo aver giocato la quasi totalità della stagione regolare 2021/22 alla Ristopro Fabriano (7,2 punti e 3.5 rimbalzi in 24′ di utilizzo di media), a marzo Benetti passa a Ravenna come rinforzo dell’OraSì per disputare fase a orologio prima e playoff poi. Un’avventura conclusa ad un passo dalla finale promozione con l’eliminazione per mano di Cantù. La scorsa stagione ha fatto parte del roster della Giorgio Tesi Pistoia (compagno di squadra di Daniele Magro che ora ritrova a Cremona) con la quale ha conquistato la promozione in serie A: per lui medie in stagione regolare da 5,6 punti e 2,9 rimbalzi a partita.

Gabriele Benetti vede l’ora di intraprendere la stagione in oroamaranto: “Sono molto contento di iniziare questa nuova avventura a Cremona. Avevo diverse opportunità ma ho deciso di sposare questo progetto in una squadra che vuole ambire ad un campionato importante nonostante la concorrenza sia molto agguerrita. Mi piacerebbe rivivere le emozioni della vittoria del campionato con Pistoia, ritroverò in questo senso Daniele Magro“.

Coach Luca Bechi conosce molto bene le qualità del giocatore: “Benetti è una persona eccezionale, ho già avuto la fortuna di allenarlo ed è un ragazzo di grande generosità che riesce ad essere sempre utile per la squadra. Durante questa seconda parte dell’anno, abbiamo apprezzato la sua grande dedizione ed attitudine che ha messo in campo con Pistoia, aiutando la squadra toscana a vincere il campionato insieme a Daniele Magro. Noi crediamo che Gabriele possa essere un’aggiunta importante in termini di energia, di aggressività difensiva, e in termini di esempio che è quello che lo ha sempre contraddistinto”.

LA CURIOSITA’. Gabriele Benetti condivide la sua vita sentimentale con la modella e attrice Alice Sabatini, un passato da cestista e commentatrice tv, eletta Miss Italia nel 2015.

Ufficio stampa Ju-Vi Ferraroni Cremona