UFFICIALE – Giacomo Sanguinetti è un nuovo giocatore della Real Sebastiani Rieti

Il Play/Guardia Giacomo Sanguinetti è un nuovo giocatore della Real Sebastiani Rieti fino al 30/06/2024. Il classe ’90 ha scelto la maglia n.5 e sarà già utilizzabile per la gara di domenica 19 novembre contro Vigevano.

Il neo atleta della RSR nasce a Pietrasanta il 21 marzo del 1990. Si forma cestisticamente nella Fortitudo Bologna. Dal capoluogo di regione si sposta nella vicina Ozzano dove in Serie A dilettanti mantiene buone medie realizzative: 12 punti per partita con percentuali superiori al 40%. Dopo un anno alla Eagles Bologna va alla Pallacanestro Lago Maggiore con cui vince una Coppa Italia LNP nella stagione 2012/2013. Torna in Emilia, alla Pallacanestro Piacentina in cui gioca per due anni prima di cambiare sponda e passare alla Assigeco Piacenza in Serie A2. Nella 18-19 inizia a Siena, sempre in LegaDue, segnando 7.4 punti per partita durante la stagione per poi trasferirsi nella massima serie nazionale alla Vanoli Cremona. L’anno dopo, In Serie A fa 10 presenze con il 40% al tiro. Nel post covid torna in A2 alla NPC Rieti, 10 PPP per lui all’ombra del Terminillo. Gli ultimi due campionati li gioca a San Vendemiano in Serie B con medie realizzative oltre la doppia cifra. Ora di nuovo Rieti, sponda Sebastiani, per una nuova avventura.

Le sue parole come nuovo giocatore della RSR: “Sono molto contento di tornare in Serie A2, per me è una grossa opportunità. Farlo in una società ambiziosa come questa è senza dubbio molto bello. Sono molto felice di ritrovare Rossi”.

Area Comunicazione RSR