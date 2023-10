UFFICIALE – Gruppo Mascio Treviglio, c’è il ritorno di Matteo Bogliardi

La Gruppo Mascio Blu Basket investe nel futuro, torna in biancoblù Matteo Bogliardi. La società comunica di aver sottoscritto nei giorni scorsi un accordo con l’atleta Matteo Bogliardi, play/guardia di 189 centimetri per 86 kg, nato il 17 marzo 2002 a Genova. Per Matteo, che ha già indossato la casacca biancoblù nel biennio 2020/2022, si tratta di un gradito ritorno a Treviglio, fortemente condiviso tra società e giocatore. Bogliardi è reduce dalla stagione disputata a San Severo (A2) dove è stato nominato “Miglior Giocatore Under 21 della stagione regolare”, prima di incappare in un infortunio al ginocchio che lo terrà lontano dal parquet ancora per alcuni mesi. In quet’ottica la fase riabilitativa verrà ora concordata con lo staff biancoblù.

«L’acquisto di Bogliardi è stato fatto da parte della società come investimento in prospettiva futura – spiega il direttore sportivo Luca Infante –, è un’operazione importante che abbiamo chiuso precedendo tante altre realtà, anche della massima serie, interessate al giocatore. Si tratta di un atleta al momento fermo per un grave infortunio, ma noi ci siamo mossi rapidamente dopo l’ottima stagione a San Severo nella quale è stato premiato come miglior Under di A2. Il territorio e Treviglio conoscono bene Bogliardi: è un ottimo ragazzo, oltre che un giocatore di valore. Si tratta di un’operazione oculata: la società non intende sostituire alcun giocatore, ma semplicemente guardare al futuro».

La carriera • Matteo Bogliardi muove i primi passi cestistici nella sua Liguria, prima di entrare nella Mens Sana Academy Siena e, successivamente, alla Vis 2008 Ferrara. Nel 2018 approda al Basket Bassano con cui esordisce tra i senior in C Gold. Disputa la Next Gen 2019/20 con Brindisi e nell’estate 2020 approda alla Blu Basket. Nel biennio a Treviglio colleziona 78 presenze segnando 229 punti (12’ di media in campo con 2,9 punti). Il passaggio a San Severo lo porta a disputare un campionato dove si ritaglia un ruolo da protagonista, risultando match winner in più occasioni. In terra pugliese firma 38 presenze, con 29’ di presenza sul parquet e 10,7 punti di media.

Nota • In tre stagioni complessive in A2, Matteo gioca 116 incontri (18’ di media in campo) con 5,5 punti, 1,9 rimbalzi, 0,9 assist, realizzando il 52% da due, il 33% da tre e il 77% ai liberi, con una valutazione media di 6,0.

Uff stampa Blu Basket Treviglio 1971