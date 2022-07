UFFICIALE – Il Kleb Ferrara ingaggia Simone Bellan

Quarto nuovo acquisto per il Kleb Basket che ha firmato questa mattina Simone Bellan, guardia/ala, classe 1996, 196 cm., 92 kg. Proveniente dalla Assigeco Piacenza, dov’è arrivato a marzo 2022, Bellan nella sua carriera ha indossato prima la maglia di Trento in serie A, per trasferirsi poi in A2 a Casale Monferrato dov’è rimasto dal 2016 al 2018, fare tappa dal 2018 al 2021 a Capo d’Orlando prima dell’arrivo a Piacenza. Sia con Casale Monferrato che Capo d’Orlando ha disputato le finali play off, mentre con l’Assigeco è arrivato fino alla semifinale dopo aver battuto proprio il Kleb nei quarti.

Nella sua esperienza a Piacenza ha segnato più di 5 punti di media a partita, catturato 2.5 rimbalzi in 18′ di utilizzo.

UFF. STAMPA KLEB BASKET FERRARA