UFFICIALE – Il nuovo allenatore dell’Apu Old Wild West Udine è Adriano Vertemati

L’Apu Old Wild West Udine è lieta di annunciare l’ingaggio di Adriano Vertemati quale nuovo capo allenatore della Prima squadra.

Nato a Milano il 14 aprile 1981, Vertemati si avvicina alla pallacanestro fin da giovane, cominciando la carriera da allenatore già a 17 anni. A 20 anni si trasferisce nel settore giovanile della Forti e Liberi Monza dove ottiene i primi risultati, conquistando l’accesso alle finali nazionali con i Cadetti ed Under 18. Questo successo gli consente di diventare viceallenatore della Prima Squadra nel campionato di B2 e, in un secondo momento, quello di head coach nella stagione 2005-2006 a soli 24 anni. Nel 2007 si trasferisce a Treviso rispondendo alla chiamata di coach Corbani: nei primi due anni è assistente dell’Under 19 (con i quali conquista una finale il primo anno e lo Scudetto il secondo) e capo allenatore dell’Under 17 (3° posto in Italia nel 2009), mentre nella stagione 2009-2010 diventa head coach anche dell’Under 19, squadra con la quale vince il campionato di categoria nel corso della stagione successiva. Proprio nel 2010 ricopre anche il ruolo di assistente della Prima Squadra in Serie A agli ordini di coach Repesa, conquistando le Final Four di Eurocup e le semifinali Scudetto. L’opportunità si presenta nel 2011, quando si trasferisce a Treviglio, per ricoprire il ruolo di capo allenatore. Vertemati guida per 9 stagioni (dal 2011 al 2020, 302 partite) la panchina della Blu Basket. Nell’agosto del 2020 risponde alla chiamata di Andrea Trinchieri e diventa assistant coach al Bayern Monaco. Al termine di una stagione in cui ha vinto la Coppa di Germania e conquistato i quarti di finale di Eurolega con la formazione tedesca, Vertemati ritorna in Italia sulla panchina della Pallacanestro Varese.

Nella stagione 2022-2023 ha ricoperto nuovamente il ruolo di viceallenatore al Bayern Monaco.

Vertemati ha guidato anche la Nazionale italiana Under 20 nel 2019 e nel 2021 durante il FIBA U20 European Challenger.

Il nuovo head coach dei bianconeri ha firmato un contratto triennale con l’Apu Old Wild West Udine.

Benvenuto a Udine Adriano!

UFF. STAMPA APU UDINE