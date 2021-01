UFFICIALE – Ion Lupusor è un nuovo giocatore della Blu Basket Treviglio

La Blu Basket Treviglio comunica di aver acquisito le prestazioni del giocatore ION LUPUSOR. Ala, nato a Dusmani (Moldavia) nel 1996, ma sempre cresciuto in Italia, a Reggio Calabria, ha firmato un accordo che lo legherà alla BCC sino al termine della stagione in corso.

LUPUSOR è cesticamente cresciuto nel vivaio della Viola Reggio Calabria, società con la quale ha esordito giovanissimo in A2 e con cui ha disputato tre stagioni e mezzo prima di approdare alla Givova Scafati nel 2017. Ha vestito la maglia dei campani anche nell’ultima stagione dove ha concluso il campionato con 6.46 pt. di media in 17.46 minuti di utilizzo. Per lui anche esperienze a Roseto (17/18) e Siena (18/19).

Lupusor ha anche vestito la maglia delle Nazionali giovanili con cui ha disputato il Torneo Albert Schweitzer con l’Italia Under 18 ed il Mondiale 2015 con l’Italia Under 19.

Ion Lupusor ha così commentato il suo approdo alla Blu Basket: “Sono molto contento di poter tornare a giocare e di farlo con una società ambiziosa come la Blu Basket Treviglio, troverò un organico giovane e competitivo che ha tanta voglia di lavorare. Sono sicuro che allenandoci duramente insieme in palestra, potremo togliere grandi soddisfazioni”.

Uff stampa Blu Basket Treviglio