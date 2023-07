UFFICIALE – Ivan Alipiev e Latina Basket ancora insieme

Ivan Alipiev continua la sua avventura italiana e vestirà nuovamente la maglia della Benacquista Assicurazioni Latina Basket nel campionato di Serie A2 Old Wild West, al quale prenderà parte il club latinense anche per la stagione 2023/24. Ivan ha l’entusiasmo alle stelle ed è pronto a lottare con la grinta che lo contraddistingue.

«Sono molto felice ed entusiasta di tornare a Latina per la prossima stagione! So che quest’anno avremo una squadra molto solida, che lotterà per ottenere il miglior risultato possibile. Non ho dubbi su questo. Abbiamo una buona squadra che rimarrà unita e farà tutti gli sforzi necessari per raggiungere i nostri obiettivi in ​​questa stagione. Mi fido di Coach Di Manno per il suo lavoro e le sue strategie e so che ci preparerà, sia fisicamente che mentalmente, per la prossima stagione e le sfide che ne derivano!».

UFF.STAMPA LATINA BASKET