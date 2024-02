UFFICIALE – Jacopo Borra firma con Latina

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket è lieta di annunciare ufficialmente di aver siglato un accordo con l’atleta Jacopo Borra.

Borra, centro classe 1990 per 215 cm di altezza e 115 kg di peso, arriva dal girone Rosso del campionato di Serie A2 Old Wild West, dove ha indossato, fino allo scorso turno del torneo, la maglia della formazione HDL Nardò Basket. Per il giocatore nativo di Torino si trattava della seconda annata consecutiva con la formazione pugliese, con la quale nella stagione passata ha disputato i playoff promozione.

A Jacopo va il benvenuto da parte del Presidente Commendator Lucio Benacquista e di tutta la società e un sincero in bocca al lupo per questa nuova avventura in maglia nerazzurra.



–Donatella Schirra Ufficio Stampa Benacquista Assicurazioni Latina Basket