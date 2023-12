UFFICIALE – Jacopo Rapetti lascia Fabriano e firma con Latina

By

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket è lieta di annunciare ufficialmente di aver siglato un accordo con l’atleta Jacopo Rapetti che è già a disposizione di Coach Sacco e dello staff tecnico e che farà parte dei convocati per la trasferta di domenica a Cantù.

“Rapetti, ala grande classe 2004 per 201 cm di altezza e 105 kg di peso, è un giovane dell’importantissimo settore giovanile dell’Olimpia Milano, che ha iniziato la corrente stagione in Serie B Nazionale con la maglia della Ristopro Fabriano, con cui ha disputato 8 partite.

Ufficio Stampa Benacquista Assicurazioni Latina Basket