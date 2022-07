UFFICIALE – Janko Cepic torna da coach Pilot e approda a San Severo

È Janko Cepic il secondo acquisto dell’Allianz Pazienza Cestistica Città di San Severo.

Montenegrino di nascita, classe 1999 pivot di 204 cm e 96 kg, è cresciuto nel settore giovanile del KK Primorje, prima di trasferirsi nel 2015 alla Mens Sana Siena per giocare le giovanili d’eccellenza in Italia fino al 2019 (dunque eleggibile come italiano), anno in cui debutta con la prima squadra nel campionato di A2. La stagione successiva la gioca a Tortona, prima di essere richiesto dalla Eurobasket Roma, fortemente voluto proprio da coach Pilot, che lo conferma anche nella annata post-covid, da under, ripagato da 10 punti di media in 24′ di utilizzo in Supercoppa, scemati a causa di un impego piuttosto ridotto in regular season. Nel 2021/22 Janko scende in B a Legnano con cui disputa una stagione da autentico protagonista: 11 punti in 28′ col 50% da. 2, 31% da 3 e 7 rimbalzi ad allacciata di scarpe. Lungo moderno, bidimensionale, con ‘mano educata’ dalla distanza, è un atleta dal grande potenziale che in A2 ha praticamente sempre disputato i playoff con le squadre con cui ha giocato; mancino, sa mettere la palla a terra rendendosi pericoloso in diversi modi da vicino e da lontano a canestro.

“Conosco Janko – commenta coach Pilot – per aver passato insieme una grande stagione a Roma, quando c’è stata l’opportunità di chiudere la trattativa non ho esitato perché so esattamente cosa può portare alla causa. È un ragazzo vero, un combattente, a livello tecnico può garantire tanta duttilità sia in difesa che in attacco, una qualità preziosa per il tipo di squadra che stiamo costruendo. Ho percepito tanta voglia di riaffermarsi in A2, dopo una buona parentesi in serie B, quindi sono sicuro che verrà spinto da una grandissima motivazione che, come ho già detto, è uno dei punti principali nella costruzione del nostro roster”.

Prontissimo alla nuova esperienza è lo stesso Cepic che dichiara:

“Si apre un nuovo capitolo della mia vita, un’opportunità che non potevo non cogliere. Ringrazio la dirigenza, il ds ed il coach per avermi scelto come nuovo componente del roster giallonero. Per me è un onore rappresentare i colori di una città che – e l’ho percepito da avversario – vive di basket. Sono prontissimo; mi metterò a disposizione cercando di portare in alto, con serietà ed il lavoro quotidiano, il nome della Cestistica San Severo. Ci vediamo al Palasport, forza Neri!”

Benvenuto a San Severo, Janko!

