UFFICIALE – JB Monferrato annuncia Lorenzo Mele

Novipiù Monferrato Basket comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Basket 90 Sassari per il prestito biennale del giocatore Lorenzo Mele. Il playmaker classe 2005 era aggregato al gruppo agli ordini di coach Andrea Valentini fin dai primi giorni di preparazione atletica. Cresciuto nel Settore Giovanile del Basket 90 Sassari, con la quale ha vinto un campionato regionale Under 15, nella passata stagione ha militato per Varese Academy dove in una stagione memorabile si è laureato Campione d’Italia Under 17.

Federico Vignola – Direttore Sportivo Novipiù Monferrato Basket: “Lorenzo ha dimostrato fin da subito di essere un ragazzo dedito al lavoro e voglioso di imparare. In un contesto come questo potrà continuare nel suo percorso di crescita. La possibilità di poter scendere in campo anche con le formazioni Under 19 e Serie D della nostra società satellite, CB Team, saranno un’opportunità da non sottovalutare oltre al lavoro che svolgerà con la Serie A2”.

Lorenzo Mele – Playmaker Novipiù Monferrato Basket: “Sono molto contento di essere arrivato a Casale. Darò il massimo per migliorarmi e dare il mio contributo alla squadra. Mi sto trovando bene con i miei compagni e non vedo l’ora che cominci la stagione regolare”.

Uff.Stampa JB monferrato