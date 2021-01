La De’ Longhi Treviso cambia un altro giocatore. Lascia partire Jeffrey Carroll verso la Edilnol Biella in A2, ecco il comunicato ufficiale.

La De’ Longhi Treviso Basket comunica di aver risolto consensualmente il contratto con il giocatore statunitense Jeffrey Carroll. All’atleta il ringraziamento per l’impegno profuso in questi mesi a Treviso e un caloroso in bocca al lupo per una brillante continuazione della sua carriera.

Uff. Stampa De’ Longhi Treviso Basket