UFFICIALE – Joel Fokou firma con Agribertocchi Orzinuovi

L’Agribertocchi Orzinuovi è lieta di annunciare l’accordo con Joel Fokou, ala forte camerunense di formazione italiana di 202 cm, fino al termine della stagione.

Classe 2000 e nativo di Mankon – Bamenda (Camerun), Joel Fokou muove i primi passi nella palla a spicchi presso la HSC Roma, dove compie l’intera trafila del settore ottenendo la formazione italiana. Durante la stagione 2018/2019 debutta con la formazione capitolina in Serie B facendo registrare 8.1 punti di media a partita conditi da 6.4 rimbalzi catturati e si diploma campione d’Italia con la categoria Under 18 di “Eccellenza”, portando in dote 13.0 punti di media a partita e 8.6 rimbalzi catturati. L’annata seguente si divide in doppio tesseramento tra la Stella Azzurra Roma (Serie B), dove fattura 5.5 punti di media a partita, e Roseto (Serie A2), con cui colleziona 10 presenze. La scorsa estate sceglie di proseguire sotto i colori della Stella Azzurra Roma (Serie A2), maturando 5 apparizioni.

Joel Fokou è già a disposizione dello staff tecnico guidato da coach Fabio Corbani e prenderà parte alle sedute di allenamento odierne. Domenica sarà a referto in vista della gara in trasferta contro la Edilnol Biella è indosserà la maglia numero 47.

Fabio Corbani, coach dell’Agribertocchi Orzinuovi, commenta così l’ingaggio di Joel Fokou: «Sono molto contento di tornare ad allenare Joel, ragazzo speciale, che ha forte desiderio e mette grande impegno per diventare giocatore. In una squadra dove tutti hanno l’obiettivo di migliorarsi sarà a suo agio. Sarà per noi un’aggiunta importante in un campionato ancora lungo e con partite ravvicinate».

Queste le parole di Joel Fokou, fresco di firma con l’Agribertocchi Orzinuovi: «Sono molto felice di questo percorso che intraprenderò con i miei nuovi compagni. Sarà un’esperienza formativa, nella quale voglio impegnarmi al massimo, usando la testa e le capacità che possiedo per aiutare la squadra sia in campo che fuori».

Ufficio Stampa Pallacanestro Orzinuovi