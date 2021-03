UFFICIALE – Juan Marcos Casini lascia Rieti e firma con la Novipiù JB Monferrato

Novipiù J Basket Monferrato è felice di comunicare di aver raggiunto un accordo per assicurarsi le prestazioni sportive, fino al termine della stagione, di Juan Marcos Casini.

BIOGRAFIA – Guardia di 1.90, classe 1980, argentino di passaporto italiano, Juan Marcos cresce cestisticamente nel club della propria città, l’Atenas Cordoba, facendo il proprio esordio agonistico nel 1998. Nell’estate del 2003 si trasferisce per la prima volta in Italia, a Jesi, conquistando la promozione in Serie A. Nel 2007 lascia Jesi e si accasa a Cantù, sempre in Serie A. Nella stagione 2010/2011 passa a Scafati: chiude la prima stagione con 5 punti e 2 rimbalzi di media e nel secondo anno totalizza 8 punti e 2.6 rimbalzi. Nelle successive tre stagione cambia tre squadre: prima la Junior Casale (2013/2014), Reggio Calabria (2014/15) e Ravenna. Nel 2016 si accorda con la NPC Rieti, dove resterà fino al termine della stagione 2018/2019. Inizia questa stagione sempre a Rieti, ma con la maglia della Real Sebastiani in Serie B dove colleziona 7.9 punti di media con il 30% da tre punti.

Giacomo Carrera (General Manager JB Monferrato): “L’aggiunta di Marcos è un ulteriore sforzo dei proprietari per permettere alla squadra di finire la stagione nel migliore dei modi e a loro vanno tutti i nostri ringraziamenti. Marcos ci darà esperienza e fisicità in un momento cruciale per terminare al meglio la stagione. Con lui si allungheranno le rotazioni degli esterni in un periodo che ci vedrà di nuovo giocare diverse partite consecutive”.

Juan Marcos Casini (Guardia JB Monferrato): “Per prima cosa voglio ringraziare il Club che mi ha permesso di tornare a Casale. Sono molto contento e sono molto carico di aiutare la squadra e di ritrovare molti ex compagni come Martinoni, Tomasini e i due figli di coach Andrea Valentini. Io e i miei compagni daremo tutto per portare la JB Monferrato il più in alto possibile”.

–

Uff stampa Novipiù JB Monferrato