UFFICIALE – Juvi Cremona annuncia Gabriele Spizzichini

Gabriele Spizzichini è il terzo rinforzo della Ferraroni Juvi Cremona per la stagione 2022/2023 in Serie A2 Old Wild West!

Nato a Roma il 16 dicembre 1992, Gabriele è un play/guardia di 196 cm per 84 kg e approda a Cremona dagli Sting Mantova in A2. È cresciuto nei settori giovanili di Basket Roma e Virtus Bologna dove fa il suo esordio in Serie A.

La sua carriera comincia a Siena in Divisione Nazionale A, poi Ferrara e l’arrivo in A2 a Barcellona Pozzo di Gotto. Da lì il passaggio a Scafati dove nel 2016 vince la Coppa Italia di Serie A2 e la stagione seguente la promozione in Serie A con la maglia della Virtus Bologna. Le esperienze successive a Scafati, Tortona, Trapani, Latina e Mantova fanno di lui un giocatore molto esperto per la categoria.

Arrivato da Latina a stagione in corso, nell’ultimo anno con gli Sting Mantova ha giocato 15 partite di regular season con 22.1 minuti di media ed ha tirato con il 59% da 2 e con l’88% ai liberi.

“Tutti coloro con cui ho parlato mi hanno raccontato di una Ferraroni Juvi Cremona solida, di una società che vuole crescere e questo è molto importante per me perché non è scontato per la Serie A2. Sono contento della mia scelta, in più ritroverò Antonio Iannuzzi con cui ho condiviso la scorsa stagione a Mantova e sarà ancora più facile integrarsi nella squadra. Quest’anno ci sarà da lottare, è un campionato duro con squadre attrezzate; parlando con coach Crotti però abbiamo condiviso l’importanza del gruppo – che so essere stato il segreto dell’impresa della Juvi in Serie B. Mi piace essere un collante per la squadra nei momenti di difficoltà, sono duttile e posso ricoprire diversi ruoli. Mi piace condividere la palla, coinvolgere i miei compagni; credo che il basket sia un gioco corale e si possa esprimere il meglio con la forza del collettivo. Per questo non vedo l’ora di conoscere i miei compagni e di iniziare una nuova stagione di A2 con la Ferraroni Juvi Cremona. Non vediamo l’ora neanche noi: benvenuto Gabriele!

Uff.Stampa Juvi Cremona