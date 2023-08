UFFICIALE – Juvi Cremona completa il roster riportando in Italia Tekele Cotton

La Ju-Vi Ferraroni Cremona comunica di aver raggiunto un accordo per la prossima stagione sportiva 2023-2024 con la guardia statunitense Tekele Cotton. Nativo di Mableton, Georgia, classe 1993 (è nato il 27 maggio), alto 191 centimetri, Cotton si è formato presso la Wichita State University in NCAA, dove ha raggiunto le Final Four nel 2013 dopo una stagione giocata ad altissimo livello. Nel 2015 affronta la sua prima esperienza in Europa, ingaggiato in Germania dal Ludwigsburg, dove raggiunge la semifinale di Champions League realizzando una media per gara di 10,3 punti. Con i tedeschi disputa due stagioni, per poi venire ingaggiato in Italia dall’Auxilium Torino per la stagione 2018-19 in serie A. In LBA nel corso del girone d’andata, gioca solo le prime cinque partite (11,8 punti di media) per poi venire fermato da un lungo infortunio; al rientro chiude la stagione con oltre 10 punti di media realizzati anche in Eurocup. Nel 2020 approda al BC Kalev (Estonia e Vtb League) dove ha il tempo di giocare poche partite prima dello stop dei campionati a causa della pandemia. Nella stagione 2020-2021 torna in Italia in serie A2 dove veste la divisa della Benedetto XIV Cento; in Romagna realizza 261 punti in 18 gare, alla media di 14,5 punti più 3 assist a partita. La scorsa stagione gioca inizialmente a Ludwigsburg, per poi passare al CSO Voluntari, dove disputa il campionato della Romania e la Fiba Europe Cup.

Molto soddisfatto il direttore sportivo Marco Abbiati: “Con l’ingaggio di Tekele abbiamo concluso questo mercato per la Ju-Vi Ferraroni. Si tratta di un giocatore esperto avendo già giocato in Italia e in Europa, un giocatore fisico, che sa difendere e dall’intelligenza cestistica notevole in mezzo al campo. Si adatta bene al gioco di Luca Bechi e alle caratteristiche dei suoi nuovi compagni di squadra. Sono felice del suo arrivo”.

“Cotton è un giocatore completo – spiega coach Luca Bechi –, esperto dei campionati europei e di quelli italiani, avendo militato sia in serie A sia in A2. E’ un giocatore tecnicamente versatile perché può schierarsi da playmaker aggiunto, da guardia,e ha capacità di segnare e far segnare. In difesa è un giocatore con taglia, esperienza, aggressività e sicuramente può risultare uno dei migliori in questo ruolo. E’ un giocatore che ci piace molto per la sua leadership, sa giocare di squadra e sa dare tranquillità a tutti i reparti. Sarà un esempio per i ragazzi più giovani e, insieme ai compagni più esperti, sarà una guida della squadra”.

Ufficio stampa Ju-Vi Ferraroni Cremona