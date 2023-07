UFFICIALE – Juvi Cremona, firmato anche Lorenzo Tortù

La Ju-Vi Ferraroni Cremona comunica di aver raggiunto l’accordo con il giocatore Lorenzo Tortù, il quale vestirà la casacca oroamaranto nella prossima stagione sportiva. Ala di 202 centimetri di altezza, classe 1993 (è nato ad Atri, in provincia di Teramo, il 5 agosto), è reduce da un ottimo campionato di A2 con San Severo (il secondo consecutivo, nella stagione 2021-2022 è stato allenato da coach Luca Bechi), chiuso con 7,8 punti e 3,4 rimbalzi di media a partita, dopo aver iniziato la stagione a Rieti. Prima della doppia esperienza a San Severo, per Tortù – cresciuto cestisticamente nelle giovanili della Carpegna Prosciutto Pesaro, un triennio alla Virtus Arechi Salerno con una media sempre superiore ai 15 punti e 7 rimbalzi a partita nei tre campionati di Serie B disputati in Campania.

“Sono molto contento di aver firmato per la Ju-Vi Ferraroni Cremona – sono le prime parole in oroamaranto di Lorenzo Tortù -, squadra che lo scorso anno ho incontrato parecchie volte prima con Rieti e poi con San Severo. Mi è parsa subito una società solida, che ha grande voglia di migliorarsi e di crescere. Sono anche molto felice di ritrovare Luca Bechi come allenatore; grazie alla sua ambizione e voglia di lavorare, insieme alla società che sceglierà i migliori giocatori possibili, sono sicuro che quest’anno ci toglieremo grosse soddisfazione. Non vedo l’ora di conoscere tutti i tifosi, li abbraccio e ci vedremo prestissimo al palazzetto. Forza Ju-Vi”.

Coach Luca Bechi ha già allenato Tortù a San Severo e ne conosce bene le caratteristiche: “La firma di Lorenzo dimostra la fiducia personale verso il giocatore che due stagioni fa ebbe un grande impatto, tanto da risultare una delle sorprese del campionato. E’ un ragazzo di grande carattere e grande cuore, un giocatore che sa come si affrontano le partite importanti; e sicuramente è animato da una grande voglia di riscatto dopo una stagione fatta di pochi alti e tanti bassi. Sono convinto che ci darà un apporto importante a livello sia offensivo sia difensivo, ma soprattutto una cosa che gli verrà chiesta sarà l’attitudine a rimbalzo e di sfruttare il suo atletismo. Credo che per Lorenzo, quella che si profila davanti a lui sarà una stagione importante, nella quale vorrà sicuramente ritornare ai livelli espressi nel campionato 2021-2022”.

Ufficio stampa Ju-Vi Ferraroni Cremona