UFFICIALE – Juvi Cremona ingaggia Beghini

Leonardo Beghini è un giocatore della Ferraroni Ju-Vi Cremona per la stagione 2022/2023 in Serie A2 Old Wild West!

Nato il 28 febbraio 2003, Leonardo è un’ala grande di 197 cm per 94 kg alla sua seconda stagione da professionista; nell’ultimo anno ha fatto parte del roster della Scaligera Verona che ha vinto la Serie A2 in finale playoff e nel 2020 ha partecipato con la maglia di Trento alla Next Gen Cup.

“Sono contento di essere arrivato a Cremona! Ho già avuto modo di conoscere i miei nuovi compagni e mi sono trovato molto bene. La Ju-Vi è un bell’ambiente dove si può lavorare nel migliore dei modi: il mio obiettivo per questa stagione è di crescere nella tecnica per imparare a giocare anche da guardia. Sono sicuro che sarà una bella stagione.”

Benvenuto a Cremona, Leonardo!

Uff.Stampa Juvi Cremona