UFFICIALE – Karl Markus Poom allunga il roster della Real Sebastiani Rieti

Estone di 204 cm, Karl Poom allunga le rotazioni della RSR, firmato un contratto 1+1. L’ala/centro vestirà la canotta #30.

Karl nasce a Tartu in Estonia il 9 luglio 2004, nelle ultime due stagioni milita tra le fila dei piemontesi del Monferrato basket dove si ritaglia un buono spazio giocando tre i 12 ed i 14 minuti di media con 3.3 PPP.

Le sue parole come nuovo giocatore della RSR: “Sono molto carico per questa opportunità e di vestire la maglia della Real Sebastiani Rieti. Non vedo l’ora di conoscere tutti e scendere in campo per vincere insieme”.

Area Comunicazione RSR