UFFICIALE – Kenneth Viglianisi firma con Latina

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket è lieta di annunciare ufficialmente di aver siglato un accordo con l’atleta italiano e con cittadinanza tedesca Kenneth Viglianisi.

Viglianisi, guardia / ala piccola classe 1992 per 193 cm di altezza e 85 kg di peso, arriva a Latina dopo essere stato aggregato alla Germani Brescia sin dal raduno di agosto, dando il proprio contributo nel preparare nel migliore dei modi gli impegni della stagione in corso. della compagine militante in Serie A.

Kenneth è un giocatore molto esperto della categoria, ha disputato numerose stagioni nella seconda serie nazionale, oltre a essere stato protagonista anche in Serie A e ad aver dato un importante contributo nella conquista di promozioni con squadre del calibro di Torino e Tortona.

Nelle ultime tre stagioni la guardia italo/tedesca ha vestito la maglia dell’Eurobasket Roma, che ha disputato il campionato di Serie A2 nello stesso girone della Benacquista Assicurazioni Latina Basket.

A Kenny, va il benvenuto in casa nerazzurra e un sincero e caloroso in bocca al lupo, per questa esperienza con la maglia della Benacquista Assicurazioni Latina Basket, da parte del Presidente Commendator Lucio Benacquista e di tutta la società pontina.

