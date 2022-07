UFFICIALE – Kleb Ferrara, firmato Gianmarco Bertetti

Kleb Basket Ferrara comunica di aver raggiunto un accordo con Gianmarco Bertetti. Play, classe 2001, 177 centimetri per 71 chilogrammi, è il secondo volto nuovo del Kleb 2022/2023. Bertetti è cresciuto cestisticamente a Biella, dove arriva in prima squadra nell’annata 2018/2019. I suoi numeri migliorano di stagione in stagione, culminando nell’ultima, dove Bertetti ha chiuso la regular season con oltre 9 punti e 2,5 assist a gara, in 21’ di gioco medio (31’ di high contro Capo d’Orlando il 30 gennaio scorso). Bertetti arriva al Kleb per proseguire il suo processo di crescita con un contratto annuale e opzione per la stagione 2023/2024.

Queste le prime parole del giocatore: “Sono molto contento di arrivare a Ferrara e soddisfatto che coach Spiro Leka mi abbia scelto per affidarmi un ruolo importante all’interno della squadra, a maggior ragione al mio primo anno fuori da Biella, in una piazza che respira basket come Ferrara. Al momento il progetto è di una squadra giovane, con margini di crescita, che potrà diventare una buona squadra. Sono contento di poter lavorare e migliorare sotto la guida di coach Leka”.“Gianmarco non è una scommessa – ha affermato coach Spiro Leka -. A Biella, l’anno passato, ha giocato una stagione da protagonista. Ha personalità e qualità: è bravo a giocare per se stesso e molto bravo a giocare per la squadra, ha un passaggio smarcante importante ed è bravo a giocare il “pick and roll”. In difesa ed ha ampi margini di miglioramento. Sarà uno dei protagonisti della nostra squadra. Abbiamo acquistato il miglior giocatore che potevamo”.

