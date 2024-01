UFFICIALE – La Fortitudo Agrigento accoglie Agustin Fabi e saluta Edoardo Ronca

La Fortitudo Agrigento annuncia l’arrivo del giocatore Agustin Fabi dopo aver comunicato questa mattina la rescissione del contratto con Edoardo Ronca.

La Fortitudo Moncada Agrigento è lieta di annunciare di aver raggiunto l’accordo fino al termine della stagione con il giocatore argentino. Ala di 200 cm, classe 1991, nato in Argentina ma con formazione italiana è un giocatore poliedrico dotato di grande carisma e tecnica e con grande conoscenza della Serie A2. Ex giocatore di Tortona nel 20/21 con cui ha vinto il campionato di A2, per poi approdare nelle ultime stagioni a Ferrara e San Severo, e non ultima Casale Monferrato, società da cui proviene. Atleta dalle grandi doti realizzative e percentuali dalla distanza superiori al 40%. Possibile l’esordio domenica in casa contro la Juvi Cremona.

Uff stampa Fortitudo Agrigento