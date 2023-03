UFFICIALE – La Juvi Cremona esonera coach Crotti

La Ferraroni Ju.Vi. Cremona Basket 1952 comunica di aver sollevato dall’incarico il tecnico Alessandro Crotti . La società ringrazia un uomo di grande professionalità e spessore umano per il lavoro svolto in queste stagioni e che resterà sempre nella storia del nostro Club come il “comandante” della squadra che ha conquistato la storica promozione in serie A2.

La squadra e’ temporaneamente affidata al Vice allenatore Gianluca De Gennaro coadiuvato dal secondo assistente Elvis Vacchelli.

UFF.STAMPA JUVI CREMONA