UFFICIALE – La JuVi Cremona si rinforza con Marco Timperi

La JuVi Ferraroni Cremona comunica di aver raggiunto l’accordo con il giocatore Marco Timperi. Ala di 195 centimetri di altezza, classe 1997, è reduce da un campionato di A2 con Npc Rieti, chiuso con 9.4 punti e 4.3 rimbalzi di media a partita. Marco, cresciuto cestisticamente nelle giovanili di Nuovo Pineto basket e Amatori Pescara, prosegue la carriera a Mantova, Orzinuovi, Ancona, Fiorenzuola ed infine a Rieti.

Le prime parole in oroamaranto di Marco Timperi: “Sono entusiasta di far parte di questo gruppo, vorrei ringraziare lo staff e la società per la fiducia che mi è stata data. Sappiamo la difficoltà di questo campionato per cui ogni partita sarà affrontata come una finale per raggiungere i nostri obiettivi.”

Coach Luca Bechi ne inquadra le caratteristiche: “Nella necessità di aggiungere un giocatore per sopperire all’emergenza che perdurava ormai dall’11 ottobre, abbiamo cercato prima di tutto una persona che avesse le caratteristiche proprie della squadra già formata, ossia disponibilità verso il gruppo, dedizione alla causa, abnegazione e serietà. Marco possiede tutte queste qualità umane e il suo inserimento è stato accolto dai compagni con grande entusiasmo. Tecnicamente aggiunge fisicità, energia e intensità in difesa e in attacco dinamismo e imprevedibilità grazie alla sua abilità nel gioco senza palla. Siamo certi che il suo arrivo possa darci il supporto di cui abbiamo bisogno, sin da adesso e per i momenti caldi della stagione.”

Ufficio stampa Ju-Vi Ferraroni Cremona