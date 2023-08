UFFICIALE – La Luiss annuncia il playmaker Francesco Villa

Un nuovo Studente-Atleta si unisce alla realtà della Luiss Basket per la prossima stagione di Serie A2, ai nastri di partenza fra una settimana. Francesco Villa entra a far parte della compagine dell’AS LUISS e completa il roster per quanto riguarda la cabina di regia della squadra. Porta in dote abilità realizzative e velocità di esecuzione, offrendo così una valida alternativa nel ruolo di cambio play.

Nato a Milano, il 29 maggio 1997, è all’esordio assoluto in questa categoria. Inizia la sua carriera a Salerno nel 2018-2019 per poi passare in Toscana, a Empoli, in quella successiva. È in Puglia dove si afferma come giocatore affidabile per la Serie B grazie a due annate con Molfetta e Taranto giocate ad alto livello.

“Sono molto felice di essere stato scelto per far parte di questo progetto unico in Italia – ha dichiarato Villa durante le sue prime ore da nuovo acquisto dell’AS LUISS – non potevo lasciarmi scappare l’opportunità di continuare i miei studi in un’università così prestigiosa e nel frattempo affrontare il secondo campionato nazionale di basket. Non vedo l’ora di conoscere i miei nuovi compagni, anche se con molti di loro ci siamo affrontati da avversari. L’anno scorso io ho giocato a Taranto e ho affrontato questo team: si vedeva che era un gruppo unito e coeso, speriamo di riuscire a replicare sin da subito questa situazione”.

Seppur sia alla prima esperienza in Serie A2, Villa è un giocatore che gli addetti ai lavori ritengono pronto per il salto di categoria e il suo ingaggio delinea una certa filosofia per ciò che concerne le scelte dei giocatori: i dirigenti hanno optato per un mix tra cestisti esperti per la categoria e debuttanti all’apice della propria carriera. La squadra che sta nascendo grazie al lavoro incessante di tutta la società farà di tutto per poter dimostrare che un progetto serio e unico come quello creato dall’AS LUISS è compatibile anche a queste latitudini della pallacanestro.

Benvenuto Francesco!

