UFFICIALE – La Real Sebastiani Rieti accoglie Andrea Ancellotti

Il Centro di 2 metri e 13 Andrea Ancellotti è amarantoceleste! Per lui un contratto fino al 30/06/2024, indosserà la maglia #21.

Nato a Correggio, Reggio Emilia il 28 marzo 1988, Andrea inizia la sua lunga carriera cestistica proprio nella Pallacanestro Reggiana che lo fa esordire in A1 nella stagione nella stagione 2006/2007. Nei due anni successivi rimane con i biancorossi in A2, salvo poi iniziare il suo giro d’Italia. Patti, Sant’Arcangelo e Corato, tutte squadre che militano in Legadue e nelle quali comincia a costruire la sua carriera con buone medie realizzative. La sua consacrazione arriva nella stagione 14-15 con Chieti, sempre nel secondo campionato nazionale. Con gli abbruzzesi ha una media di 12.5 punti per partita, 58.5% da due e quasi 9 RPP in 30 minuti medi in campo. Successivamente l’esperienza per due anni a Treviso dove mantiene medie vicine alla doppia cifra sia alla voce dei punti che a quella dei rimbalzi. Tra il 2017 ed il 2019 è a Pesaro in A1. Nel massimo campionato nazionale, con i Marchigiani, ha 3.15 punti di media in 12.45 minuti di gioco. Nel 19-20 scende nuovamente di categoria e va a giocare a Latina: tra le fila dei latinensi torna abbondantemente sopra la doppia cifra nei punti segnati (12 PPP con il 56% al tiro). L’anno successivo inizia a Brescia in LBA per poi trasferirsi a Treviglio. Nelle ultime due stagioni è prima a Chiusi (6.6 PPP) e poi di nuovo a Chieti (9.7 PPP). Ora Rieti e la Sebastiani dove dovrà trasmettere tutta la sua esperienza al gruppo.

Le dichiarazioni del nuovo numero 21 della RSR: “Sono molto contento di difendere i colori della Real Sebastiani Rieti nella prossima stagione. Sono carico e impaziente di iniziare quest’avventura”.

UFF. STAMPA RSR