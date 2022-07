UFFICIALE – La Stella Azzurra Roma affida la panchina a Luca Bechi

La Associazione Sportiva Stella Azzurra Roma è lieta di annunciare la nomina di Luca Bechi come allenatore della prima squadra per il prossimo campionato di Serie A2.

Il livornese classe ’70 che nell’ultima stagione è stato alla guida della Cestistica San Severo approda così alla guida della nostra società siglando un accordo biennale.

Queste le prime dichiarazioni del neo-tecnico capitolino:

“Sono orgoglioso di essere stato scelto come coach del nuovo progetto e consapevole del ruolo di grande responsabilità che mi è stato affidato. Ci tengo, pertanto, a ringraziare la proprietà e tutto il management della Stella Azzurra per la fiducia. Gli obiettivi per la stagione sono chiari: proseguire nell’attività di sviluppo dei giovani talenti del vivaio e, in seguito alla decisione di disputare nuovamente il campionato di A2, provare ad alzare l’asticella per essere competitivi e far appassionare il pubblico romano, giocando un basket intenso e aggressivo. Sarà una grande sfida, siamo già al lavoro con tutto lo staff per allestire una squadra fatta di giocatori determinati e motivati da integrare con i nostri giovani, tutti insieme con l’obiettivo di portare la Stella Azzurra più in alto possibile”.

“Bechi è un allenatore di grande esperienza – il commento del DG Julio Trovato – reduce da una stagione a dir poco esaltante con San Severo. La nostra ricerca di un tecnico che sintetizzasse la conoscenza del campionato di A2 e la capacità di far crescere gli under ci ha portato a lui, trovando immediatamente l’intesa sulla programmazione stagionale”.

Sono, infine, affidati a coach Germano D’Arcangeli gli onori di casa: “Avevamo ben chiare le caratteristiche tecniche e tattiche da dover individuare nel coach della A2. La volontà di ben figurare come società nel secondo campionato nazionale dovrà sempre fondersi con la crescita dei nostri giovani migliori, che dovranno continuare a dimostrare di potersi meritare minuti importanti. Do a Luca il miglior benvenuto alla Stella Azzurra e gli auguro buon lavoro”.

Uff stampa Stella Azzurra Roma