UFFICIALE – La Tezenis Verona esonera Diana

Con una nota stampa, la Tezenis Scaligera Basket ha comunicato in mattinata l’esonero di Andrea Diana dalla guida della squadra. «A coach Diana va il ringraziamento per la professionalità dimostrata e il lavoro svolto durante la permanenza in gialloblù oltre a un sentito in bocca al lupo per il proseguimento della carriera», il messaggio della società veronese.

Verona sta attualmente arrancando in classifica: reduce da tre sconfitte consecutive, è scivolata all’undicesimo posto con un record di 6 vinte e 9 perse. Il favorito alla successione – mancherebbe solo l’annuncio ufficiale – è Alessandro Ramagli, reduce dall’esperienza a Udine e già alla Tezenis dal 2012 al 2105.