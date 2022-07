UFFICIALE – La Vanoli Cremona prende in prestito Kevin Ndzie dalla Stella Azzurra Roma

By

Vanoli Basket Cremona comunica di aver sottoscritto un accordo con la Stella Azzurra Roma per il prestito, per la stagione sportiva 2022/2023, del giocatore Kevin Ndzie.

Centro di 213 centimetri per 102 chilogrammi di peso, Kevin, nato l’8 febbraio 2003 a Yaounde in Camerun, arriva a completare il reparto lunghi a disposizione di coach Cavina e giocherà, contemporaneamente, il campionato Under 19 Eccellenza.

Ndzie, nelle ultime quattro stagioni, ha fatto parte del progetto sportivo della Stella Azzurra Roma con la quale, negli anni, oltre ai tornei Under 18, Under 20 e Serie C con la seconda squadra stellata, ha disputato due campionati di serie B (2018/2019 e 2019/2020) e due di Serie A2 (2020/2021 e 2021/2022).

