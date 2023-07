UFFICIALE – La voglia e l’estro di Danilo Petrovic al servizio della Real Sebastiani Rieti

Danilo Petrovic è amarantoceleste fino al 30/06/2024. L’ala-centro serba di 203 cm vestirà la canotta #10.

Petrovic nasce in Serbia a Vrsac, il 10 maggio 1999. La sua prima esperienza in Italia è con la Virtus Bologna in A2 nella stagione 2016/2017. Nelle Vu nere a soli 17 anni gioca 8 minuti di media a partita. Nel 2017 è protagonista della vittoria con la sua Serbia all’europeo U18. Per un anno va a farsi le ossa a Ortona in Serie B (68% da due) dopodiché, dal 2018, milita stabilmente in Legadue tra Montegranaro, Forlì e Cento dove mantiene la doppia cifra di punti segnati a partita e migliora notevolmente il suo score dall’arco (44%). Nell’annata 2021/2022 gioca per il Kleb Ferrara che, anche grazie alle sue percentuali, raggiunge i Playoff (9.0 PPP, 40.3% da tre e 66.7% da due). Nella passata stagione, a Ravenna, si distingue come uno dei migliori nello sfortunato campionato dei romagnoli sfoderando anche la sua miglior prestazione in partita singola, il 5 marzo 2023 contro Mantova: 28 punti segnati 8/9 da due, 4/4 da tre. Da quest’anno Danilo sarà un giocatore della RSR.

Queste le sue parole: “Sono molto felice per questa nuova avventura. Ho voglia di ripagare la fiducia mostrata dalla Società nonostante la scorsa stagione non sia stata molto fortunata. Non vedo l’ora di conoscere i miei nuovi compagni. Il nostro sarà un roster competitivo e darò più del 100% per far sì che la RSR si consolidi in A2. Quella della Sebastiani è una piazza che merita questi palcoscenici, se non di più vista la sua storia”.

Area Comunicazione RSR