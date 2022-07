UFFICIALE – L’Apu Old Wild West Udine si assicura Raphael Gaspardo

L’Apu Old Wild West Udine è lieta di annunciare l’ingaggio di Raphael Gaspardo. Il giocatore friulano, membro della Nazionale italiana, ha scelto di vestire la maglia bianconera a conferma di quello che sarà un grande campionato, con un tasso tecnico degno dei palcoscenici di vertice. Forti del primo pubblico della Serie A2 e consapevoli che i tifosi e gli sponsor dell’APU meritino un roster di altissimo livello, la Società ha nuovamente investito su un talento friulano.

Nato a Bressanone il 3 agosto 1993, ala di 207 centimetri per 100 chilogrammi cresciuto nelle giovanili della Benetton Treviso, Gaspardo si è laureato Campione d’Italia Under 19 nel giugno 2011. Proprio in quell’anno ha esordito in Serie A nel team allenato da Sasha Djordjevic. Nell’estate del 2012 viene ingaggiato dall’Aurora Jesi (in A2) che lo riconferma per la stagione successiva, ma a gennaio 2014 si trasferisce a Treviglio, dove ritrova coach Adriano Vertemati, suo “mentore” nelle giovanili della Benetton. Nel campionato 2014-2015, con la maglia biancoblu, si è messo in luce realizzando 11.5 punti e 8.2 rimbalzi di media a partita. A fine stagione è arrivata una nuova chiamata dalla Serie A: la Vanoli Cremona lo blinda fino al 2017. Al termine dell’esperienza in Lombardia, Raphael viene ingaggiato da The Flexx Pistoia ed è proprio in Toscana che avviene la sua definitiva consacrazione: con 10.2 punti e 3.5 rimbalzi in 25 di media a partita attira le attenzioni dei top club di Serie A. Nel 2018 riceve, infatti, l’offerta della Grissin Bon Reggio Emilia con la quale disputa 29 gare. L’anno successivo viene ingaggiato dalla Happy Casa Brindisi dove rimane fino al 30 giugno scorso. In Puglia ha collezionato 96 presenze tra regular season, play off e Coppa Italia, compiendo un cambio di ruolo da ala grande ad ala piccola che ha ampiamente premiato i suoi progressi tecnici. Nella Serie A 2021-2022 ha disputato 27 incontri con 9 punti (36.6% nei tiri da 3) e 3.7 rimbalzi di media a partita.

A un curriculum già di per sé molto importante, si aggiungono le numerose presenze in azzurro. Dopo le esperienze con Under 16, U18 (con la quale ha ottenuto il quarto posto all’Europeo di categoria del 2011 disputato in Polonia), U20 e con l’U23 Sperimentale, dal 2018 a oggi Gaspardo ha difeso i colori della Nazionale maggiore in 6 incontri, in occasione delle qualificazioni alla Fiba World Cup del 2019 e del 2023.

Gaspardo ha firmato un contratto pluriennale con l’Apu Old Wild West Udine.

UFF. STAMPA APU UDINE