UFFICIALE – L’Apu Old Wild West Udine si rinforza con Matteo Da Ros

L’Apu Old Wild West Udine è lieta di annunciare l’ingaggio dell’atleta Matteo Da Ros.

Molto soddisfatto il Direttore sportivo Andrea Gracis: “Duttilità, esperienza, comprensione del gioco, sono alcune delle qualità di Matteo che ci hanno convinto che fosse il giocatore giusto per noi, oltre alla sua naturale capacità di passare la palla e di facilitare il gioco dei compagni”.

Adriano Vertemati (allenatore): “Matteo conosce la pallacanestro come pochi. È un grande facilitatore grazie alle sue capacità di passaggio e lettura delle situazioni e può giocare efficacemente nelle due posizioni di lungo. Ha sposato con convinzione la proposta tecnica e noi siamo felici di averlo ad Udine”.

Nato a Milano il 25 settembre 1989, ala/centro di 205 centimetri per 94 chilogrammi, Da Ros arriva a Udine dopo due stagioni giocate con la maglia della Pallacanestro Cantù. Il suo percorso comincia nel 2006 alla Forti e Liberi Monza, nell’allora campionato di B2. L’anno seguente arriva la chiamata della Virtus Bologna, con cui debutta a 18 anni in Serie A. Dopo l’esperienza nella massima serie, Da Ros decide di scendere di categoria per trovare maggiore spazio: nella stagione 2009-2010 vince il campionato di Serie B con Treviglio. Veste per due anni la maglia di Barcellona Pozzo di Gotto e per altri due anni quella di Verona. Nella stagione 2014-2015 torna in Sicilia al Basket Barcellona, ma in estate si trasferisce nuovamente a Verona. Dal 2016 al 2021 veste la maglia di Trieste: il primo anno viaggia a 11.2 punti e 6.4 rimbalzi di media. Nella stagione 2017-2018 è protagonista della vittoria della Supercoppa LNP e della promozione in Serie A. Da Ros rimane a Trieste per le tre successive stagioni nel massimo campionato prima di trasferirsi a Cantù nel 2021.

Da Ros ha vestito anche la maglia Azzurra con le formazioni U18 e U20 in occasione dei Campionati europei di categoria, rispettivamente nel 2007 e nel 2009.

UFF. STAMPA APU UDINE