UFFICIALE – Latina fa il colpaccio: preso Andy Cleaves II, ex Ferrara

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket è lieta di annunciare ufficialmente di aver siglato un accordo con l’atleta californiano Andy Cleaves II.

Cleaves, guardia classe 1996 per 188 cm di altezza e 82 kg di peso, arriva dal Girone Rosso, dove ha disputato il campionato di Serie A2 Old Wild West con la maglia della Kleb Basket Ferrara fino a domenica scorsa con la vittoria sul campo di Nardò viaggiando a 19.3 punti di media, oltre a 4.6 rimbalzi e 2.9 assist a partita. Andy è in prima posizione nella classifica dei punti totali del Girone Rosso (445 su 23 gre giocate) e della valutazione (470). Il ritiro del club ferrarese dalla competizione, reso noto nella giornata di ieri, ha reso possibile l’ingaggio dell’atleta statunitense da parte della società pontina.

Nato a Riverside (California), dopo aver giocato in NCAA nei Warriors Stanislaus State University, Cleaves II nella stagione scorsa ha vestito i colori di Horsens in Danimarca, dove ha realizzato 18.6 punti di media a partita, 4.7 rimbalzi e 2.2 assist e un high di 32 punti.

Ad Andy, va il benvenuto in casa nerazzurra e un sincero e caloroso in bocca al lupo, per questa esperienza con la maglia della Benacquista Assicurazioni Latina Basket, da parte del Presidente Commendator Lucio Benacquista e di tutta la società pontina.

Uff stampa Latina Basket