UFFICIALE –  Latina, Ivan Alipiev è un nuovo giocatore nerazzurro

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket è lieta di annunciare ufficialmente di aver siglato un accordo con l’atleta bulgaro Ivan Alipiev.

Alipiev, ala classe 1999 per 203 cm di altezza e 98 kg di peso, reduce dalla partecipazione agli Europei 2022 con la maglia della Nazionale della Bulgaria, è alla sua prima esperienza in Italia, ma ha disputato il precampionato con i Traiskirchen Lions, formazione che partecipa al massimo campionato austriaco e alla competizione europea Eurochallenge.

Ivan ha studiato negli Stati Uniti, in California, laureandosi alla Loyola Marymount University di Los Angeles, dove è cresciuto cestisticamente acquisendo sempre maggiori responsabilità in squadra e diventando uno dei preferiti dai tifosi. Nella sua ultima stagione con i LMU Lions, il gigante di 203 cm ha realizzato 7 punti, 3,5 rimbalzi e 1,4 assist di media a partita.

Nel suo percorso cestistico anche numerose convocazioni con la Nazionale Bulgara Under 16, Under 18, Under 20 fino alla Nazionale maggiore con cui ha disputato gli europei.

A Ivan, va il benvenuto in casa nerazzurra e un sincero e caloroso in bocca al lupo, per questa esperienza con la maglia della Benacquista Assicurazioni Latina Basket, da parte del Presidente Commendator Lucio Benacquista e di tutta la società pontina.

