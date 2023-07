UFFICIALE – Lorenzo Piccin confermato un’altra stagione alla Real Sebastiani Rieti

La Real Sebastiani Rieti conferma Lorenzo Piccin per la Stagione 23/24. Terzo anno nel capoluogo laziale per il classe 2002 che negli ultimi due campionati ha avuto una crescita esponenziale. Presenza stabile in quintetto e prestazioni da veterano per il ragazzo di Conegliano che già a febbraio, con il prolungamento del contratto, si era guadagnato questa conferma sul campo. La sua seconda parte di stagione è stata in crescendo fino ai playoff che l’hanno visto vero protagonista di Rieti (10.6 punti di media nella post season con il 58% da due ed il 35% dai 6.75). Piccin approccerà alla stagione in arrivo ancora con il #13 sulla canotta amaranto-celeste e con la voglia di far valere il suo talento, anche in A2.

LE DICHIARAZIONI

“La città di Rieti e la Sebastiani in queste ultime due stagioni sono state come una seconda casa per me. Sono, quindi, molto contento ed entusiasta di essere stato confermato. Ci aspetta un nuovo campionato, quello di A2, sicuramente molto difficile, ma sto già lavorando per farmi trovare pronto e per ripagare la fiducia che la Società mi ha dato in questi anni. Non vedo l’ora di trovami di nuovo a Rieti ed iniziare a lavorare insieme alla squadra”.

Area Comunicazione RSR