UFFICIALE – Lorenzo Querci prolunga con Assigeco Piacenza fino al 2025

Prosegue a gonfie vele l’allestimento del roster dell’UCC Assigeco Piacenza, che dopo aver annunciato la permanenza nello staff tecnico di coach Stefano Salieri e Humberto “Beto” Manzo, oltre a quella di capitan Gherardo Sabatini e il rinnovo del big americano Brady Skeens, è lieta di annunciare la conferma dell’atleta Lorenzo Querci anche per la prossima stagione sportiva e il prolungamento del contratto fino al 2025, allungando almeno di un anno la sua avventura con la canotta biancorossoblu dopo il biennale siglato al termine della passata stagione. Per il classe 2001 la stagione appena conclusa è stata un continuo crescendo, che l’ha visto passare dai 4.2 punti di media in 15 minuti di gioco in 22 partite di regular season ai 7.3 punti nella fase a orologio, prima di dare un fondamentale contributo nei playoff contro Pistoia. Il fatto di poter rimanere a Piacenza per continuare la sua maturazione cestistica è un motivo d’orgoglio che sgorga dall’animo del giovane toscano:

“Sono grato e onorato di poter rimanere per altri due anni in una società con tanta storia come l’Assigeco. Sono molto felice della fiducia riposta in me da tutto lo staff, a partire dal Presidente, il coach e il Direttore Sportivo, perché per un ragazzo della mia età è un qualcosa di fondamentale. Sono già carico per la prossima stagione e non vedo l’ora di tornare in un PalaBanca che mi aspetto gremito di tifosi pronti a sostenerci”.

Ben cinque volte in doppia cifra, in una stagione dove ha anche aggiornato il suo career high in Serie A2 con i 17 punti all’esordio sul parquet della Vanoli Cremona, e tanti segnali positivi, a partire dall’etica del lavoro, non hanno lasciato dubbi sulla sua conferma, perché come sottolineato da coach Stefano Salieri la sua crescita è stata evidente agli occhi di tutti:

“Querci è cresciuto tantissimo sotto diversi punti di vista in questi due anni in Assigeco. Giorno dopo giorno si sta dimostrando un giocatore sempre più affidabile in Serie A2, che ha acquisito anche la maturità giusta per potersi prendere maggiori responsabilità, perciò il fatto di poterlo avere ancora con noi è motivo di grande soddisfazione”.

Della stessa linea di pensiero è anche il Direttore Sportivo Alessandro Pagani, entusiasta di poter ancora contare su colui che quest’anno è stato il quarto miglior tiratore da tre punti (42.9 %) in regular season del Girone Verde:



“Siamo felicissimi di poter annunciare questo rinnovo biennale per un ragazzo che si merita davvero tanto e che ha dimostrato grandi margini di miglioramento durante questi due anni in Assigeco. È proprio per questo motivo che in accordo con la società abbiamo deciso di allungare di un altro anno l’accordo in essere, perché Querci è la persona che rappresenta alla perfezione i valori etici, umani e sportivi che la società e lo staff tecnico ricercano in un ragazzo. Sicuramente per le prossime stagioni sarà una pedina importante nella nostra squadra”.

